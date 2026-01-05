Ги Буше назвал разницу двух игр омского «Авангарда» с «Сибирью»

«Авангард» в КХЛ 4 января сыграл на чужом льду против «Сибири» и победил 5:2. Об этом мы уже сообщали.
Тренер нашей команды Ги Буше дал оценку игре на пресс-конференции. По его словам, в «Авангарде» знали, что соперник произвел изменения, во многом оказавшись уже совершенно другой командой.
«Вернулся Бек, “Сибирь” выиграла пять матчей из последних семи. В прошлый раз мы немного легко отнеслись к игре. Они открыли счет, но мы смогли выровнять игру, второй период хорошо провели, но сами себе создали проблемы, нахватали удаления. Если даешь энергию команде, которая в огне, она этим воспользуется. Первые 10 минут третьего периода в этот раз они давили, но потом мы вернулись и довели дело до победы», — высказался наставник.
Также Буше спросили об игре в семь защитников и причине того, что здесь в составе «Авангарда» не сыграл форвард Клим Костин. Ги отметил, что у «ястребов» ныне не попадают в состав игроки, но при этом не все находились в стане клуба с 1 августа.
"Кто-то, как Фьори, не может играть из-за повреждения. У Гуляева — то же самое. Мы играем в семь защитников, потому что никто из ребят не заслуживает оставаться вне заявки. Несколько матчей мы провели в шесть защитников, Ибрагимову приходилось сидеть, но он этого не заслуживает, он в команде с 1 августа. Есть определенная иерархия, мы должны уважать труд тех, кто находится с начала с командой, показывает работу.
Если бы Чистяков, у которого вчера родился ребенок, не вышел, Костин бы играл. Но Семен изъявил желание играть", — отметил Буше.
Далее «Авангард» 6 января сыграет с «Ак Барсом» на его льду.