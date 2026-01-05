Застрявшие на границе автобусы с российскими туристами отправились в КНР

По данным властей, за 4 января через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) было пропущено 86 автобусов, 43 из которых были российскими. Всего за эти сутки границу пересекли около 3 тысяч туристов.
Некоторые туристы ожидали пропуска более 10 часов, при этом официальных объяснений причин такой задержки не было. Путешественники отмечали, что транспорт с китайскими гражданами проходил границу без проблем, в то время как автобусы с россиянами стояли без движения.
