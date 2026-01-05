Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявшие на границе автобусы с российскими туристами отправились в КНР

Все автобусы с российскими туристами, которые ранее были задержаны на границе с Китаем, успешно пересекли границу. Как подтвердили 5 января в пресс-службе правительства Забайкальского края, на пункте пропуска не осталось ни одного автобуса.

Источник: Life.ru

По данным властей, за 4 января через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) было пропущено 86 автобусов, 43 из которых были российскими. Всего за эти сутки границу пересекли около 3 тысяч туристов.

Некоторые туристы ожидали пропуска более 10 часов, при этом официальных объяснений причин такой задержки не было. Путешественники отмечали, что транспорт с китайскими гражданами проходил границу без проблем, в то время как автобусы с россиянами стояли без движения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.