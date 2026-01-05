Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчан предупредили об опасности на федеральных трассах

В Свердловской области 5 января на участках трасс М-5 «Урал», P-242 и P-351 ожидается гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

5 января в регионе будет снегопад.

В Свердловской области 5 января на участках трасс М-5 «Урал», P-242 и P-351 ожидается гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 5 января на территории Свердловской области местами ожидается гололедица на дорогах в виде снежного наката, заносы», — пояснили дорожники, обслуживающие три федеральные трассы.

Ранее синоптики Уралгидрометцентра спрогнозировали мощные снегопады в регионе в период с 4 по 5 января. Непогода достигнет Предуралья.