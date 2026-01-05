Свердловчан предупредили об опасности на федеральных трассах

5 января в регионе будет снегопад.
В Свердловской области 5 января на участках трасс М-5 «Урал», P-242 и P-351 ожидается гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 5 января на территории Свердловской области местами ожидается гололедица на дорогах в виде снежного наката, заносы», — пояснили дорожники, обслуживающие три федеральные трассы.
Ранее синоптики Уралгидрометцентра спрогнозировали мощные снегопады в регионе в период с 4 по 5 января. Непогода достигнет Предуралья.