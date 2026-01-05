Бастрыкин заинтересовался побоищем в баре Сургута

Бастрыкин потребовал доклад об избиении людей в баре Сургута.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль историю с избиением людей в баре Сургута. Об этом сообщил информационный центр СК России.
«В январе текущего года в заведении общественного питания мужчины избили молодых людей, причинив им телесные повреждения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшинупредставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что двух жителей Сургута, которые напали и избили молодых людей в одном из местных баров, заключили под стражу. Меру пресечения в виде ареста на два месяца 4 января избрал суд по ходатайству следствия и с учетом позиции прокуратуры.