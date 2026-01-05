Бастрыкин заинтересовался побоищем в баре Сургута

Ранее URA.RU писало, что двух жителей Сургута, которые напали и избили молодых людей в одном из местных баров, заключили под стражу. Меру пресечения в виде ареста на два месяца 4 января избрал суд по ходатайству следствия и с учетом позиции прокуратуры.