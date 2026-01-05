Силами ПВО сбито три вражеских дрона

Срочная новость.
Над Московским регионом и Рязанской областью средствами ПВО было перехвачено и ликвидировано три украинских беспилотника. Об этом сообщили Минобороны России.
