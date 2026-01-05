Сотни тюменцев сократят в начале года

Больше всего человек уволят в январе.
В начале 2026 года в Тюменской области в первые три месяца под сокращение попадут 298 работников. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. В январе уволят 147 человек, а в феврале — 87.
«В связи с сокращением численности или штата предполагается к поэтапному высвобождению в январе 2026 года 147 сотрудников, в феврале — 87 и в марте — 64 сотрудника. Информация о запланированном массовом высвобождении работников организациями не поступала», — рассказали агентству в инфоцентре.
Сокращения запланировали перевозчики, научные организации, отели/гостиницы/хостелы. Также такие сведения подали фирмы по управлению холдинг-компаниями.