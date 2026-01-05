Синоптики рассказали, какой будет рождественская ночь в Москве

Синоптики пообещали снег и температуру до −9 градусов в столице на Рождество.
Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой воздуха от минус семи до минус девяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Облачно, снег, температура ночью в Москве −9, −7 градусов, по области −12, −7 градусов», — ответили в метеослужбе на вопрос о погоде в праздничную ночь. Их слова передает РИА Новости.
Традиционно для конца декабря и января в столичном регионе характерна неустойчивая погода с осадками. Синоптики отмечают, что текущий прогноз соответствует сезонным климатическим нормам.