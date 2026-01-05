Госконтроль заявил о новом законе, связанном с автохламом в Беларуси

Бондарь рассказал, что первой проблемой были бюрократические проволочки, вызывавшие споры вплоть до судебных. Сейчас уведомительную процедуру отработали и автовладельцев на каждом этапе уведомляют, что они должны убрать машину, что авто эвакуируют на охраняемую стоянку и в дальнейшем сдадут на металлолом и т.д.