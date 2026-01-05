Госконтроль заявил о новом законе, связанном с автохламом в Беларуси

В Госконтроле сказали, когда проблема с автохламом окончательно решится в Беларуси, пишет БелТА.
По словам замначальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску — начальника управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета государственного контроля Владимира Бондаря, в скором времени проблема автохлама в Беларуси будет законодательно урегулирована.
Чиновник заметил, что в решении этой проблемы возникали множественные нюансы, связанные с наличием или отсутствием номеров и техосмотра на ТС, эксплуатации и платы транспортного налога и т.д.
— Все эти вопросы переплетены, — прокомментировал он.
Бондарь рассказал, что первой проблемой были бюрократические проволочки, вызывавшие споры вплоть до судебных. Сейчас уведомительную процедуру отработали и автовладельцев на каждом этапе уведомляют, что они должны убрать машину, что авто эвакуируют на охраняемую стоянку и в дальнейшем сдадут на металлолом и т.д.
При этом представитель КГК отметил, что новый закон, связанный с проблемой автохлама в Беларуси, находится в высокой степени готовности.
— Осталось буквально несколько претензий с нашей стороны, которые мы считаем способными дать наиболее ощутимый эффект при их отработке, — пояснил чиновник.
И резюмируя, указал, что с принятием документа в Беларуси долгие годы не вернутся к проблеме автохлама именно с точки зрения законодательного регулирования всего процесса.
