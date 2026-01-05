Священник рассказал, почему Рождество нужно встречать 12 дней

Православные готовятся отметить великий и светлый праздник Рождества Христова. О «духе и букве» этого торжества, его священных традициях и смыслах, а также о том, почему оно не ограничивается одним днём, корреспондент samara.aif.ru поговорил с ректором Самарской духовной семинарии, протоиереем Максимом Кокаревым.
Рождество для верующего человека — это праздник, отражающий уникальные события, перевернувшие ход мировой истории.
Если вся история человечества — это история того, как человек искал Бога, то Рождество — это шаг со стороны Бога. Бог становится несравненно ближе. Он приходит в эту жизнь, в этот мир, становится человеком и перестает восприниматься, как просто некто грозный, карающий, недоступный, находящийся где-то высоко и далеко. Вот он — беззащитный лежит в яслях, парадоксальным образом не переставая быть великим. Невместимый, он вмещается в утробу женщины.
В ветхих яслях, смиренно Спаситель начинает свою скромную земную жизнь, полную подвигов.
«Я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы я послужил для спасения человеческого рода», — скажет потом Христос.
«Мы видим в этом вот тайну воплощения, соединения божественной и человеческой природы, а через это просвещение и преображение самой человеческой природы. Мы видим во Христе исполнение всего, что задумано, и прохождение того пути, который не прошел до конца Адам, свернув с пути. Христос восстанавливает и отношения между человеком и Богом, и восстанавливает саму человеческую природу в ее целостности и полноте, восстанавливает всё разделение, которое грехопадение принесло в мир. Происходит примирение человека с Богом, примирение человека с человеком и человека с миром», — говорит протоиерей Максим Кокарев.
«Дело в том, что в III веке праздник появляется сначала как единый неразделённый праздник богоявления — Теофания. Тогда христиане умудрялись вкладывать в него огромное обилие смыслов. В один и тот же день праздновали и рождение Христа в Вифлееме, и крещение на Иордане, и чудо в Канне Галилейской. Около века этот праздник существовал, как один день. В середине IV века происходит разделение единого праздника Теофании на отдельные, но недалеко разнесённые. Изначально это январский праздник, хотя в разных локальных традициях христианских были немного разные даты. В результате этого разделения, между Рождеством и Крещением образовались 12 дней. Но восприятие их как единого большого праздника осталось и сохранилось по сей день. Но, кстати, расширение его до периода Святых дней произошло не у всех. Например, в календаре Армянской апостольской церкви он сохранился, как один день», — объяснил появление Святок отец Максим Кокарев.