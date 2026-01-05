Священник рассказал, почему Рождество нужно встречать 12 дней

«Дело в том, что в III веке праздник появляется сначала как единый неразделённый праздник богоявления — Теофания. Тогда христиане умудрялись вкладывать в него огромное обилие смыслов. В один и тот же день праздновали и рождение Христа в Вифлееме, и крещение на Иордане, и чудо в Канне Галилейской. Около века этот праздник существовал, как один день. В середине IV века происходит разделение единого праздника Теофании на отдельные, но недалеко разнесённые. Изначально это январский праздник, хотя в разных локальных традициях христианских были немного разные даты. В результате этого разделения, между Рождеством и Крещением образовались 12 дней. Но восприятие их как единого большого праздника осталось и сохранилось по сей день. Но, кстати, расширение его до периода Святых дней произошло не у всех. Например, в календаре Армянской апостольской церкви он сохранился, как один день», — объяснил появление Святок отец Максим Кокарев.