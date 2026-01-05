Ричмонд
Ночью в Каменске сбили дрон

Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в Каменске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на понедельник, 5 января, БПЛА были уничтожены в Каменске, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— С вечера дроны перехватили в Каменске. Никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ростовской области после атаки вечером в субботу, 3 января, в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома, сообщал губернатор. Тогда БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе, пострадавших.

