Ночью в Каменске сбили дрон

В Ростовской области в ночь на понедельник, 5 января, БПЛА были уничтожены в Каменске, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— С вечера дроны перехватили в Каменске. Никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Ростовской области после атаки вечером в субботу, 3 января, в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома, сообщал губернатор. Тогда БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе, пострадавших.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.
Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).