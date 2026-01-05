Милиция назвала последствия Тайного Санты в интернете для белорусов

По словам замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Шевелева, мошенники зачастую пользуются доверчивостью белорусов в соцсетях. Например, игра в Тайного Санту многих белорусов лишила денег перед Новым годом. В предновогодние праздники соцсети заполонили якобы реальные истории о том, как человек сообщает номер своей банковской карты и получает от незнакомцев деньги на счет.