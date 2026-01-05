Милиция назвала последствия Тайного Санты в интернете для белорусов

Белорусы столкнулись с последствиями Тайного Санты в интернете, сообщили в ГУВД на СТВ.
По словам замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Шевелева, мошенники зачастую пользуются доверчивостью белорусов в соцсетях. Например, игра в Тайного Санту многих белорусов лишила денег перед Новым годом. В предновогодние праздники соцсети заполонили якобы реальные истории о том, как человек сообщает номер своей банковской карты и получает от незнакомцев деньги на счет.
Однако представитель ГУВД пояснил, что, публикуя в сети данные банковской карты, белорусы могут стать одним из звеньев преступной цепочки. Например, реквизиты банковской карты могут быть использованы злоумышленниками, чтобы вывести украденные деньги.
— Любое размещение реквизитов банковской платежной карты небезопасно и может повлечь негативные последствия, — констатировал Шевелев.
