Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция назвала последствия Тайного Санты в интернете для белорусов

Милиция сказала, как Тайный Санта может подвести белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы столкнулись с последствиями Тайного Санты в интернете, сообщили в ГУВД на СТВ.

По словам замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Шевелева, мошенники зачастую пользуются доверчивостью белорусов в соцсетях. Например, игра в Тайного Санту многих белорусов лишила денег перед Новым годом. В предновогодние праздники соцсети заполонили якобы реальные истории о том, как человек сообщает номер своей банковской карты и получает от незнакомцев деньги на счет.

Однако представитель ГУВД пояснил, что, публикуя в сети данные банковской карты, белорусы могут стать одним из звеньев преступной цепочки. Например, реквизиты банковской карты могут быть использованы злоумышленниками, чтобы вывести украденные деньги.

— Любое размещение реквизитов банковской платежной карты небезопасно и может повлечь негативные последствия, — констатировал Шевелев.

И мы писали, что в Минске суд ждет семиклассника из-за трехлитровой банки и 6,4 рубля.

Тем временем Госконтроль заявил о новом законе, связанном с автохламом в Беларуси.