Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрожать аннексией Гренландии

В марте новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявлял, что США не получат остров. Политик подчеркнул, что остров никому не принадлежит и «так было вчера, так есть сегодня и так будет дальше». Нильсен призвал местных жителей не бояться соответствующих заявлений Дональда Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.