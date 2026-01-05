Ричмонд
Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрожать аннексией Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к американскому президенту Дональду Трампу после его угроз аннексировать Гренландию.

Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать стране, так как подобная риторика выглядит бессмысленно со стороны Белого дома.

— Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства, — заявила датский премьер.

Помимо этого, премьер-министр настоятельно призвала США перестать делать подобные заявления в адрес «исторически близкого союзника» Дании, а также в адрес страны и народа, которые очень «четко заявили, что они не продаются», передает Reuters.

В марте новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявлял, что США не получат остров. Политик подчеркнул, что остров никому не принадлежит и «так было вчера, так есть сегодня и так будет дальше». Нильсен призвал местных жителей не бояться соответствующих заявлений Дональда Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.

Тем не менее США все еще продолжают претендовать на остров на дипломатическом уровне. Например, жена замглавы Белого дома Стивена Миллера недавно опубликовала карту Гренландии под флагом США.

