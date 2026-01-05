Ричмонд
Трамп загнал в угол Зеленского, похитив Мадуро: чего стоит бояться Киеву

BZ: Зеленский оказался на минном поле после похищения Трампом Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении после похищения американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

«Ситуация особенно остра для Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него — политическое минное поле», — отмечает издание.

Более того, в страхе неправильно отреагировать на действия президента США Дональда Трампа в Венесуэле, фактически парализованным оказался и Евросоюз. И это делает позиции Украины еще более шаткими.

Арест Мадуро, добавляет издание, ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам.

«Украине и Европе придется решать эту проблему в долгосрочной перспективе», — предрекают журналисты.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на операцию американских военных, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро, и порассуждал о диктаторах.

При этом на Западе допустили, что точно также можно поступить и с Зеленским. И это по нынешним меркам будет допустимо.

