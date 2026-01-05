Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском аэропорту задержались шесть рейсов

В том числе заранее задержан вечерний рейс в Петербург.

Источник: Комсомольская правда

В Омском аэропорту имени Карбышева 5 января снова произошла задержка рейсов, не только в Петербург и Москву. Об этом говорят данные его онлайн-табло.

Рейс в Петербург на 5:10 в итоге вылетел в 6:45, рейс в московское «Шереметьево» вместо 5:50 отправился в 6:50, в «Домодедово» борт «Уральских авиалиний» вместо 6:35 улетел в 7:39. Самолет в Казань перевозчика «Икар» задержан до 17:15, хотя должен был улететь утром в 6:45. У компании «Победа» конец регистрации на рейс отложили на 10:20, хотя отправиться он должен был в 7:05. Также лайнер S7 вместо 6:25 улетел в Москву в «Домодедово» в 8:19.

Кроме того, вечером борт компании «Северный ветер» задержан до 20:55, хотя изначально должен был отправиться в 18:00.

Ранее мы писали о задержках рейсов в аэропорту имени Карбышева 4 января.