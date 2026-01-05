В омском аэропорту задержались шесть рейсов

Рейс в Петербург на 5:10 в итоге вылетел в 6:45, рейс в московское «Шереметьево» вместо 5:50 отправился в 6:50, в «Домодедово» борт «Уральских авиалиний» вместо 6:35 улетел в 7:39. Самолет в Казань перевозчика «Икар» задержан до 17:15, хотя должен был улететь утром в 6:45. У компании «Победа» конец регистрации на рейс отложили на 10:20, хотя отправиться он должен был в 7:05. Также лайнер S7 вместо 6:25 улетел в Москву в «Домодедово» в 8:19.