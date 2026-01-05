Найдено подтверждение теории «минерального голодания» при вымирании мамонтов

«Крупные растительноядные животные стали страдать “минеральным голоданием”, в их диете был явный химический дисбаланс. Изученные остатки мамонтов указывают на то, что многие из них были больны. Проводимые нами исследования позволяют делать выводы и об экологии современных млекопитающих, выявлять признаки и причины заболеваний. Мы можем на основании комплексных детальных исследований прогнозировать изменения окружающей среды в ближайшем и отдаленном будущем и предположить, какие болезни могут повлечь эти перемены, чтобы человечество уже было к ним готово», — сказал профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский.