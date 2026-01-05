Бывший руководитель вертолетных площадок «Ямала» отмечает юбилей. Фото

Как следует из публикации, трудовая биография Лозненко началась в Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, где она работала инженером. Позже, уже в авиации, летчики и техники называли ее «маршалом газсалинской авиации» — так в посте описывают отношение коллектива к руководителю вертолетных площадок. Также сообщается, что сейчас Нина Лозненко находится на заслуженном отдыхе, живет в Тюмени, но остается активисткой землячества «Заполярное» и поддерживает связь с Тазовским районом.