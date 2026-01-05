Бывший руководитель вертолетных площадок «Ямала» отмечает юбилей. Фото

С 2002 года Лозненко руководила вертолетными площадками Тазовского филиала авиакомпании «Ямал».
Почетный гражданин Тазовского района (ЯНАО) Нина Лозненко отмечает 70-летний юбилей. В начале 2000-х годов Лозненко руководила вертолетными площадками авиакомпании «Ямал» в Газ-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.
С неженскими задачами Нина Лозненко справлялась блестяще, отмечает Виктор Югай.
«Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает Почетный гражданин Тазовского района Нина Никитична Лозненко», — сообщает telegram-канал Виктора Югая. Нина Лозненко с 2002 года руководила вертолетными площадками Тазовского филиала авиакомпании «Ямал» в Газ-Сале и занималась организацией рейсов.
Как следует из публикации, трудовая биография Лозненко началась в Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, где она работала инженером. Позже, уже в авиации, летчики и техники называли ее «маршалом газсалинской авиации» — так в посте описывают отношение коллектива к руководителю вертолетных площадок. Также сообщается, что сейчас Нина Лозненко находится на заслуженном отдыхе, живет в Тюмени, но остается активисткой землячества «Заполярное» и поддерживает связь с Тазовским районом.