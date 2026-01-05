ГАИ предупредила о новом законе в Беларуси из-за роста одного вида ДТП

Глава ГАИ сообщил, что по предварительной статистике в Беларуси в 2025-м общее число аварий уменьшилось на 6%. Также на 9% меньше происходило аварий, в которых страдали люди. За год в ДТП погибли на 17 человек меньше, чем годом ранее (417 против 434). Но Ротченков указал при этом и на негативную тенденцию. Так, в 2025-м в стране стало больше погибших мотоциклистов.