ГАИ предупредила о новом законе в Беларуси из-за роста одного вида ДТП

В Беларуси в целом стало меньше аварий на дорогах, но одного вида ДТП стало больше. Подробнее об этом начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал на СТВ.
Глава ГАИ сообщил, что по предварительной статистике в Беларуси в 2025-м общее число аварий уменьшилось на 6%. Также на 9% меньше происходило аварий, в которых страдали люди. За год в ДТП погибли на 17 человек меньше, чем годом ранее (417 против 434). Но Ротченков указал при этом и на негативную тенденцию. Так, в 2025-м в стране стало больше погибших мотоциклистов.
— Их число растет, и мотоциклов в том числе. В 2025 году мотоциклов зарегистрировано на 15 тысяч больше, — обратил он внимание.
В связи с этим начальник главного управления ГАИ МВД сказал о необходимости изменения и совершенствования форм работы и контроля за мотоциклистами. ГАИ предложила увеличить количество часов практики при подготовке мотоциклистов в автошколах и повысить контроль за самими автошколами.
— Скоро ждем изменения нормативно-правовых актов, — проанонсировал он.
