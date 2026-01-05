Ученый Досс показал новый снимок кометы Lemmon, подлетавшей к Земле

Астроном из США Дрю Досс показал новую астрофотографию кометы C/2025 A6 Lemmon, которая подлетала максимально близко к Земле 21 октября 2025 года, по словам ученого, объект устроил настоящее шоу, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«По всей видимости, пока мы все были сосредоточены на 3I/ATLAS в октябре, самолет C/2025 A6 Lemmon устроил настоящее шоу», — подписал снимок Досс.
По его словам, сфотографировал комету Дэн Бартлетт.
Напомним, C/2025 A6 Lemmon обнаружили в начале 2025 года. 21 октября она прошла на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 млн км.
Ранее ученые выяснили, что другая комета, которую некоторые учены считают НЛО, 3I/ATLAS, перешла в режим невидимости, подлетев к Земле.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.