Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ

2 января Владимир Зеленский рассказал, что встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить Офис президента Украины. По его словам, сейчас стране необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии сил обороны и общей безопасности государства. Позже Буданов* сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.