Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ

Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 5 января, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 5 января, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, заявление об остатке Малюк написал по требованию главы киевского режима Владимира Зеленского.

Гончаренко* добавил, что исполнять обязанности руководителя СБУ, скорее всего, будет начальник центра специальных операций службы, генерал Евгений Хмара.

— По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — цитирует Гончаренко* РИА Новости.

2 января Владимир Зеленский рассказал, что встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить Офис президента Украины. По его словам, сейчас стране необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии сил обороны и общей безопасности государства. Позже Буданов* сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.

Зарубежные СМИ сообщили, что в следующем году президентом Украины станет экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше