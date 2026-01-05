Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 5 января, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, заявление об остатке Малюк написал по требованию главы киевского режима Владимира Зеленского.
Гончаренко* добавил, что исполнять обязанности руководителя СБУ, скорее всего, будет начальник центра специальных операций службы, генерал Евгений Хмара.
— По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — цитирует Гончаренко* РИА Новости.
2 января Владимир Зеленский рассказал, что встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить Офис президента Украины. По его словам, сейчас стране необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии сил обороны и общей безопасности государства. Позже Буданов* сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.
Зарубежные СМИ сообщили, что в следующем году президентом Украины станет экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.