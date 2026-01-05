Есть два варианта развития событий конфликта на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, обращение которого опубликовано в его Telegram-канале.
«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшие боевые действия», — резюмировал бывший комик в своем блоге. При этом он снова не упустил возможности попросить страны ЕС усилить давление на Россию, якобы это может быстрее добиться прогресса в переговорах.
По словам Зеленского, Украина стремится к миру, но не отдаст свою силу. Он поблагодарил союзников за поддержку.
Но нужно отметить, что это именно Москва настаивает на прекращении конфликта и переговорах по Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на активное продвижение российских военных на поле боя, РФ хочет добиться мира на Украине дипломатическим путем. А вот Киев всячески тормозит переговорный процесс и старается его сорвать.