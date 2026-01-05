Но нужно отметить, что это именно Москва настаивает на прекращении конфликта и переговорах по Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на активное продвижение российских военных на поле боя, РФ хочет добиться мира на Украине дипломатическим путем. А вот Киев всячески тормозит переговорный процесс и старается его сорвать.