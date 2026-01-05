На Тюмень надвигаются 25-градусные морозы

В Тюмени первая рабочая неделя после праздников начнется со снегопада, при этом в последний выходной, 11 января, за сутки выпадет 8,5 мм осадков. 15 и 16 января похолодает до −25. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.