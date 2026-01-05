На Тюмень надвигаются 25-градусные морозы

Самым снежным днем станет 11 января.
В Тюмени первая рабочая неделя после праздников начнется со снегопада, при этом в последний выходной, 11 января, за сутки выпадет 8,5 мм осадков. 15 и 16 января похолодает до −25. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.
«В воскресенье, 11 января, в областной столице температура составит −8 градусов днем, −11 ночью. Пасмурно, сильный снег, порывы ветра 11 м/с. Количество осадков — 8,5 мм (при норме за месяц 21 мм). Ночью 15 января похолодает до −23, 16 января — до −25», — указано в прогнозе.
Днем температура будет варьироваться от −10 до −20. Четверг, 16 января, станет самым холодным днем рабочей недели. В выходные 17 и 18 января ожидается снегопад и 20-градусные морозы.