Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро

Илон Маск поделился в социальных сетях фотографией, на которой он сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией.
«Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год обещает быть потрясающим», — написал Маск в своём посте.
Конфликт между Маском и Трампом обострился летом после того, как бизнесмен резко раскритиковал «большой и прекрасный билль» — законопроект о государственных расходах и налогах. Как отмечала The Washington Post, важную роль в примирении сторон сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также убедил Маска отказаться от идеи создания собственной политической партии. После этого Маск посетил Белый дом в ноябре на ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
Ранее Дональд Трамп, комментируя свои отношения с Илоном Маском, отметил, что между ними сложилось позитивное взаимопонимание. Он подчеркнул, что предприниматель оказывал ему незаменимую поддержку в период президентской кампании.