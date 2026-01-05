Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро

Конфликт между Маском и Трампом обострился летом после того, как бизнесмен резко раскритиковал «большой и прекрасный билль» — законопроект о государственных расходах и налогах. Как отмечала The Washington Post, важную роль в примирении сторон сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также убедил Маска отказаться от идеи создания собственной политической партии. После этого Маск посетил Белый дом в ноябре на ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.