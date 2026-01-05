Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро

Илон Маск опубликовал снимок, на котором сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск поделился в социальных сетях фотографией, на которой он сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией.

«Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год обещает быть потрясающим», — написал Маск в своём посте.

Конфликт между Маском и Трампом обострился летом после того, как бизнесмен резко раскритиковал «большой и прекрасный билль» — законопроект о государственных расходах и налогах. Как отмечала The Washington Post, важную роль в примирении сторон сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также убедил Маска отказаться от идеи создания собственной политической партии. После этого Маск посетил Белый дом в ноябре на ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Ранее Дональд Трамп, комментируя свои отношения с Илоном Маском, отметил, что между ними сложилось позитивное взаимопонимание. Он подчеркнул, что предприниматель оказывал ему незаменимую поддержку в период президентской кампании.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше