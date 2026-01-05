В Уфе в массовом ДТП с 6 машинами пострадала пассажирка

Вечером 4 января в Уфе на проспекте Октября произошла массовая авария с участием 6 машин. По данным ГАИ около 23:00 по местному времени 20-летний водитель «Лада Приора» столкнулся со встречным «Рено Логан». В результате ДТП иномарка вылетела на «Киа Рио», а водитель этой легковушки столкнулся с тремя автомобилями: «Шкода Рапид», «Мазда СХ-6» и «Тойота Ланд Крузер Прадо».