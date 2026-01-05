Лучшие клиники Красноярского края названы по отзывам пациентов

В правительстве Красноярского края напомнили, что повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обратная связь от пациентов — ключевой параметр для любого медучреждения в этой системе оценок. Эта премия — еще одно подтверждение того, что красноярские медицинские учреждения стремятся к постоянному совершенствованию и ориентируются на потребности пациентов.