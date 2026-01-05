Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие клиники Красноярского края названы по отзывам пациентов

Подведены итоги ежегодной премии портала «ПроДокторов».

Источник: Красноярская краевая клиническая больница №1

Подведены итоги ежегодной премии портала «ПроДокторов», основанной на отзывах пациентов, и названы лучшие государственные клиники Красноярского края по итогам 2025 года.

В ТОП-10 лучших вошли:

Краевая клиническая больница (Гран-при — третий год подряд!).

Красноярский родильный дом № 1.

Красноярский родильный дом № 4.

Красноярский родильный дом № 5.

Красноярский родильный дом № 6.

Красноярская больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича.

Красноярская межрайонная клиническая больница № 4.

Краевой онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского.

Кроме того, жители региона высоко оценили и федеральные медицинские учреждения: ФМБА на Коломенской и Центр сердечно-сосудистой хирургии.

Премия «ПроДокторов» вручается ежегодно с целью продвижения пациентоориентированного подхода в медицине и поддержки медицинских организаций, обеспечивающих высокий уровень сервиса и заботятся о своих пациентах. В 2025 году для определения победителей было обработано почти шесть миллионов отзывов.

«Это действительно победа всего коллектива больницы, всех наших сотрудников, которые так обращаются с пациентами и создают для них такие условия, что им хочется говорить слова благодарности в адрес нашей больницы. Это очень ценно!», — отметил главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин.

В правительстве Красноярского края напомнили, что повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обратная связь от пациентов — ключевой параметр для любого медучреждения в этой системе оценок. Эта премия — еще одно подтверждение того, что красноярские медицинские учреждения стремятся к постоянному совершенствованию и ориентируются на потребности пациентов.