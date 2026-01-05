1 января больных в Пермском крае эвакуировала санавиация

Вертолеты санавиации заняты с начала года.
В Пермском крае силами санавиации за первые дни года эвакуированы 13 человек. Первые вылеты были совершены уже 1 января, рассказали в министерстве здравоохранения.
«1 января решение поднять вертолет было принято, когда поступило три вызова из отдаленных территорий Пермского края. По словам заведующего отделением санавиации Алексея Степанова, экстренная эвакуация требовалась мужчине и двум женщинам, у которых накануне произошла сердечно-сосудистая катастрофа», — сообщили в минздраве. Двух человек доставили вертолетом в Пермь из Чернушки, еще одного пациента из Кудымкара.
2 января экипаж вылетал в Гайны, где помощи ждал пациент на ИВЛ. Всего за четыре первых дня 2026 года санавиация выполнила 16 вызовов, из них два вылета, 11 выездов на автотранспорте. Эвакуированы 13 человек, на месте прооперированы двое, одному проведена очная консультация.