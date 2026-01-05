1 января больных в Пермском крае эвакуировала санавиация

«1 января решение поднять вертолет было принято, когда поступило три вызова из отдаленных территорий Пермского края. По словам заведующего отделением санавиации Алексея Степанова, экстренная эвакуация требовалась мужчине и двум женщинам, у которых накануне произошла сердечно-сосудистая катастрофа», — сообщили в минздраве. Двух человек доставили вертолетом в Пермь из Чернушки, еще одного пациента из Кудымкара.