Стала известна дата дополнительного авиарейса из Салехарда в Тюмень

«Дополнительный рейс 6 января 2026 года 9845 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 18:20», — сообщается на странице авиакомпании «Ямал» в сети ВКонтакте. Также источник уведомляет, что на рейсе доступны льгота для детей из многодетных семей и специальный тариф по программе «Морошка».