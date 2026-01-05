Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата дополнительного авиарейса из Салехарда в Тюмень

Дополнительный авиарейс из Салехарда в Тюмень назначен на 6 января 2026 года. Вылет запланирован на 18:20 по местному времени аэропорта отправления. Об этом сообщила АТК «Ямал».

Допрейс из Салехарда объявлен на 6 января.

Дополнительный авиарейс из Салехарда в Тюмень назначен на 6 января 2026 года. Вылет запланирован на 18:20 по местному времени аэропорта отправления. Об этом сообщила АТК «Ямал».

«Дополнительный рейс 6 января 2026 года 9845 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 18:20», — сообщается на странице авиакомпании «Ямал» в сети ВКонтакте. Также источник уведомляет, что на рейсе доступны льгота для детей из многодетных семей и специальный тариф по программе «Морошка».