Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянину грозит штраф в 100 тысяч рублей за ИИ-ролик. Видео

Жителю Приморья грозит штраф до 100 тысяч рублей за создание и распространение шуточного видеоролика, в котором с помощью нейросети было сымитировано нападение амурского тигра. Об этом сообщает Минприроды России, куда обратились обеспокоенные граждане.

Минприроды РФ выявило фейковое видео о нападении тигра и написало заявление в полицию.

Жителю Приморья грозит штраф до 100 тысяч рублей за создание и распространение шуточного видеоролика, в котором с помощью нейросети было сымитировано нападение амурского тигра. Об этом сообщает Минприроды России, куда обратились обеспокоенные граждане.

«Тщательно разобрали ролик и успокоили приморцев: он сделан при помощи ИИ. Чтобы шутник снова не наломал дров, на него было написано заявление в полицию», — пишет telegram-канал «Абзац». Созданное искусственным интеллектом видео быстро разошлось по местным сообществам и вызвало панику.

Правоохранительные органы начали проверку по факту распространения потенциально опасной дезинформации. Данный случай может стать одним из первых прецедентов привлечения к ответственности за фейковый контент, созданный с помощью нейросетей.