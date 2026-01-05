Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 5 января 2026: Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы; дождь перейдет в снегопад — в Молдову идет настоящая зима; «тоталитарный» салат Оливье

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 5 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 5 января 2026:

1. Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

2. Дождь перейдет в снегопад: В Молдову на один день приходит настоящая зима, но уже во вторник +5 градусов — точный прогноз синоптиков.

3. Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружился «тоталитарный» салат оливье.

4. Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

5. Отказываемся от автоматов Калашникова и переходим на стандарты НАТО: Средств для молдавской армии хватит лишь на «витринную» модернизацию отдельных подразделений.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?

Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).

Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».

Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).

В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.

Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше