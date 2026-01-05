Топ-5 главных новостей в Молдове 5 января 2026: Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы; дождь перейдет в снегопад — в Молдову идет настоящая зима; «тоталитарный» салат Оливье

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 5 января 2026:
1. Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
2. Дождь перейдет в снегопад: В Молдову на один день приходит настоящая зима, но уже во вторник +5 градусов — точный прогноз синоптиков.
3. Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружился «тоталитарный» салат оливье.
4. Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.
5. Отказываемся от автоматов Калашникова и переходим на стандарты НАТО: Средств для молдавской армии хватит лишь на «витринную» модернизацию отдельных подразделений.
