Красноярцам предложили сделать разгрузочный день после праздников

При этом в Управлении отметили, что разгрузочный день — это не голодание, а грамотное снижение калорийности рациона с сохранением всех приемов пищи.
Можно снизить общую калорийность на 500 ккал от суточной нормы, строго соблюдая пропорции БЖУ. Так вы получите отличный результат, не навредив своему здоровью.
Что может дать разгрузочный день:
снижение массы тела; уменьшение отечности; повышение работоспособности; ощущение легкости в теле.
Увлекаться и часто устраивать разгрузочные дни вредно. Оптимально — 1−2 раза в месяц.
Ни в коем случае не совмещайте разгрузочные дни с интенсивными тренировками, поскольку это может привести к потере мышечной массы, не забывайте пить достаточного количества воды и не планируйте разгрузку в том случае, если у вас есть подозрение, что вы не сможете довести ее до конца.
Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учетом его состояния, физической активности, наличия хронических заболеваний. Поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.
Опасность таких дней может заключаться в неправильном выборе меню.