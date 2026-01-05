Красноярцам предложили сделать разгрузочный день после праздников

Ни в коем случае не совмещайте разгрузочные дни с интенсивными тренировками, поскольку это может привести к потере мышечной массы, не забывайте пить достаточного количества воды и не планируйте разгрузку в том случае, если у вас есть подозрение, что вы не сможете довести ее до конца.