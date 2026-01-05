Пресса нашла в Национальном архиве Британии секретные документы об НЛО

Журналисты обнаружили в Национальном архиве Великобритании секретные документы, в которых говорится о встрече военной разведки с неопознанными летающими объектами (НЛО) в Бельгии в 90-х годах, материал из The Sun перевел aif.ru.
В одном внутреннем документе Министерства обороны от 1997 года говорится о черных треугольниках над бельгийскими лесами, их называют неопознанными воздушными явлениями (НВЯ).
«Если значительное число людей сообщает о том, что видит в небе странные объекты, значит, для этого могут быть основания. Можно утверждать, что НВЯ представляют потенциальную угрозу для обороны страны, поскольку мы понятия не имеем, что это такое», — говорится в документе.
В другом — написано: «Если информация о технологии правдива, то у нас такой технологии нет. Независимо от происхождения, определение технологии и возможности её приобретения — это задача для военной разведки».
Уточняется, что военные, в том числе и из США, зафиксировали тысячи встреч с черными треугольниками в Бельгии с 1980 годов. В одном из отчётов упоминается Рендлшемский лес в Саффолке.
Автор материала подчеркивает, что спустя 20−30 лет некоторые документы об НЛО разрешают рассекречивать.
