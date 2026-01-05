Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Венесуэлы создали спецкомиссию по освобождению Мадуро и его жены

Венесуэльские власти создали специальную комиссию по освобождению президента государства Николаса Мадуро и его супруги. Об этом 5 января заявил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес.

Венесуэльские власти создали специальную комиссию по освобождению президента государства Николаса Мадуро и его супруги. Об этом 5 января заявил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес.

Соответствующую комиссию возглавит председатель Нацассамблеи Хорхе Родригес.

— Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала (…) комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, — написал Няньес в своем Telegram-канале.

3 января президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

В частности, глава Белого дома заявил, что после захвата Николаса Мадуро США возьмут управление Венесуэлой на себя и будут сохранять его до тех пор, пока не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Трамп подчеркнул, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.

Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше