Власти Венесуэлы создали спецкомиссию по освобождению Мадуро и его жены

Венесуэльские власти создали специальную комиссию по освобождению президента государства Николаса Мадуро и его супруги. Об этом 5 января заявил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес.
Соответствующую комиссию возглавит председатель Нацассамблеи Хорхе Родригес.
— Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала (…) комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, — написал Няньес в своем Telegram-канале.
3 января президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
В частности, глава Белого дома заявил, что после захвата Николаса Мадуро США возьмут управление Венесуэлой на себя и будут сохранять его до тех пор, пока не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Трамп подчеркнул, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.
Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США.