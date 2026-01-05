ГАИ: пьяных водителей на дорогах Беларуси стало больше в 2025

При этом глава ГАИ заметил, что 50 задержанных в новогоднюю ночь и последующие сутки — скорее всего, не все, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Ротченков сказал и о проблеме водителей в состоянии наркотического опьянения в Беларуси. Он заметил, что сложнее специфика выявления таких водителей, но есть ряд особенностей, которые замечают сотрудники ГАИ.