В результате атаки беспилотника ранена мирная жительница в городе Грайворон

Срочная новость.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненной мирной жительнице из-за атаки украинского дрона. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненной мирной жительнице из-за атаки украинского дрона. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.