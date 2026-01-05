Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки беспилотника ранена мирная жительница в городе Грайворон

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненной мирной жительнице из-за атаки украинского дрона. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Срочная новость.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненной мирной жительнице из-за атаки украинского дрона. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.