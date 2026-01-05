Найден способ превратить отходы шахт в противогололедный материал

Как пояснили в ПНИПУ, ученые вуза первыми в России предложили использовать в борьбе с обледенением дорог отходы очистки шахтных вод. Сейчас этот осадок, содержащий гипс и гидроксиды металлов, складируют на полигонах, где он занимает место и потенциально может снова загрязнить окружающую среду. Исследователи ПНИПУ взяли именно этот осадок — уже нейтрализованную смесь гипса и гидроксидов металлов — в качестве основы для создания противогололедного материала. Его смешали с обычным песком в определенной пропорции, которую можно менять в зависимости от степени гололеда. Полученную массу высушили при температуре около 180 градусов. Под этим жаром структура гипса в осадке меняется, он превращается в другое, очень активное вещество. В результате получился сухой порошок — основа будущего реагента.