В Тюменской области преобразили 72 сквера, площади и парка

В Тюменской области за 2025 год благоустроили 72 сквера, площади и парка. В 2026-ом создание общественных пространств продолжится, написал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

В 2025 году в Тюмени открыли бульвар Ершова.

«За 2025 год мы преобразили 72 общественных территории в муниципалитетах региона. В индексе качества городской среды Тюменская область заняла четвертое место среди регионов России и пятое — на международной выставке-конференции по развитию комфортной городской среды», — рассказал глава региона.

В качестве примеров обновленных парков Моор привел бульвар Ершова и сквер Медработников в Тюмени, Спортивный сквер в Тобольске и парк и площадь Нефтяников в Увате. Преобразившаяся центральная площадь в Заводоуковске стала победителем Всероссийского конкурса.

Ранее URA.RU писало, что в этом году преобразят площадь Борцов Революции. Новый облик территории выбирали сами горожане. В центре сквера появится фонтан с чашей в виде амфоры, возле набережной — амфитеатр под открытым небом.