Стало известно, у кого в России вырастут зарплаты

Наиболее существенный прирост доходов, по оценкам экспертов, ожидается у опытных разработчиков программного обеспечения. По итогам 2025 года их средняя заработная плата составляла около 284 тысяч рублей. В компании также прогнозируют заметное увеличение зарплат финансовых аналитиков: порядка 117 тысяч рублей в прошлом году, специалистов по анализу данных и инженеров по машинному обучению, около 247 тысяч рублей, экспертов в сфере кибербезопасности — 90 тысяч рублей, product-менеджеров — 130 тысяч рублей, а также системных инженеров — 92 тысяч рублей.