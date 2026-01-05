Стало известно, у кого в России вырастут зарплаты

В hh.ru рассказали, что рост доходов затронет дефицитных IT-специалистов и рабочих.
Рост заработных плат в России в 2026 году будет точечным и затронет в первую очередь высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
«Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях», — сказали в пресс-службе hh.ru. Их слова передает РИА Новости. В список таких профессий вошли разработчики ПО, дата-сайентисты, product-менеджеры, а также высококвалифицированные сварщики и токари.
Наиболее существенный прирост доходов, по оценкам экспертов, ожидается у опытных разработчиков программного обеспечения. По итогам 2025 года их средняя заработная плата составляла около 284 тысяч рублей. В компании также прогнозируют заметное увеличение зарплат финансовых аналитиков: порядка 117 тысяч рублей в прошлом году, специалистов по анализу данных и инженеров по машинному обучению, около 247 тысяч рублей, экспертов в сфере кибербезопасности — 90 тысяч рублей, product-менеджеров — 130 тысяч рублей, а также системных инженеров — 92 тысяч рублей.
Кроме того, среди направлений, по которым ожидается наибольший рост вознаграждения в текущем году, аналитики выделяют ряд рабочих специальностей. В их числе сварщики, чья средняя зарплата по итогам прошлого года достигала примерно 178 тысяч рублей, высококвалифицированные токари — 185 тысяч рублей, водители-дальнобойщики — 182 тысяч рублей, крановщики и машинисты спецтехники — 142 тысяч рублей, а также инженеры-строители и проектировщики с уровнем дохода около 107 тысяч рублей.