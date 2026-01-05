В России подготовят закон об установке в домах газоанализаторов

«Мы будем писать отдельный закон об обязательной установке газоанализаторов силами управляющей компании с последующим включением в платёжку. Скорее всего, это будет в общедомовом имуществе — есть технология, по которой можно газоанализатор ставить в вентиляционную шахту», — поделилась парламентарий.
Механизм расчётов, как предполагается, будет аналогичен энергосервисным контрактам: стоимость установленного оборудования будет включена в платёжные документы и выплачиваться частями. Депутат отметила доступную цену приборов (индивидуальный — менее тысячи рублей) и возможность компенсации расходов в отдельных муниципалитетах. По её словам, это экономически оправданно, учитывая высокую стоимость восстановления жилья после аварий и, прежде всего, цену человеческих жизней.
В Госдуме также подготовлен законопроект об обязательной установке интеллектуальных приборов учёта газа за счёт сбытовых надбавок. Он будет распространяться на помещения с расходом более 2 кубометров в час (как правило, частные дома и квартиры с газовым отоплением).
Ранее россиянам назвали последний срок для оплаты квитанций за ЖКХ без пеней. Россияне могут оплатить квитанции за услуги за декабрь без штрафов до 12 января. По закону платежи вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок автоматически переносится на понедельник, 12 января. Пени за просрочку начнут начисляться только с 31-го дня задержки — не раньше февраля.
