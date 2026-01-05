В России подготовят закон об установке в домах газоанализаторов

Ранее россиянам назвали последний срок для оплаты квитанций за ЖКХ без пеней. Россияне могут оплатить квитанции за услуги за декабрь без штрафов до 12 января. По закону платежи вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок автоматически переносится на понедельник, 12 января. Пени за просрочку начнут начисляться только с 31-го дня задержки — не раньше февраля.