Мэр Сергей Шелест рассказал о переселении омичей из аварийного жилья

Нынешняя программа была утверждена постановлением Правительства Омской области № 435-п 28 августа 2025 года. Предыдущий этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда действовал в Омске в период 2019—2025 годов в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». За эти пять лет в Омске были обеспечены жилищные права более 4 тысяч собственников и нанимателей 1720 жилых помещений.