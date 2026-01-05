Мэр Сергей Шелест рассказал о переселении омичей из аварийного жилья

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о реализации в городе региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025—2026 годах. В первые дни нового года ключи от новеньких квартир получили девять семей.
Новоселье справили жильцы аварийных домов по улице Гризодубовой, 33 и № 5 в поселке Волжском. Как рассказал Сергей Шелест, новые, уютные и комфортные квартиры они получили в домах № 7, 11, 13, 15 по 4-му Амурскому проезду. Новостройки возвела там группа компаний «Стройбетон».
«Всего в рамках реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда департаментом жилищной политики города уже приобретено 20 квартир», — сообщил Сергей Шелест.
Нынешняя программа была утверждена постановлением Правительства Омской области № 435-п 28 августа 2025 года. Предыдущий этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда действовал в Омске в период 2019—2025 годов в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». За эти пять лет в Омске были обеспечены жилищные права более 4 тысяч собственников и нанимателей 1720 жилых помещений.