За неделю в Иркутской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев ОРВИ

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 10 061 случай заболевания ОРВИ, из них 5 898 случаев — среди детей. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 415 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.