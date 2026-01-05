За неделю в Иркутской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев ОРВИ

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 10 061 случай заболевания ОРВИ, из них 5 898 случаев — среди детей. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 415 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.
— В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится ниже эпидпорога на 29,7%, — поделились специалисты.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призывает граждан соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать массовых мероприятий и людных мест, использовать медицинские маски в зонах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и своевременно обращаться к врачу.