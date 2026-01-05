Тысячи британцев остались без света из-за похолодания до минус 2 градусов

Тысячи жителей Манчестера в Британии остались без электричества из-за резкого снижения температуры до минус двух градусов в воскресенье, 4 января, сейчас без света остаются более 250 домов в районе Теймсайд, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным компании Electricity North West, сбой произошел из-за «неожиданного инцидента с подземным кабелем», оборудование могло не выдержать «пронизывающего холода».
«До отключения электричества мы не знали, что такое может произойти, но теперь мы в курсе. Будьте уверены, мы восстановим электроснабжение максимально быстро и безопасно», — заявили в компании.
Автор материала подчеркивает, что Манчестер буквально попал в «ледяной плен» из-за арктического ветра.
Метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности из-за гололеда. Также синоптики прогнозируют, что в низинах может выпасть 5−10 см снега, а в некоторых районах на возвышенностях — 20−30 см.
Ранее тысячи людей остались без света и связи в Берлине на 4 дня.