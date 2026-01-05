Свердловскую область целую неделю будет заваливать снегом

Частая смена циклонов с осадками ожидается в Свердловской области на текущей неделе, с 5 по 11 января. Регион окажется под влиянием сразу нескольких атмосферных вихрей, которые будут смещаться с севера и юго-запада, сообщили в Уралгидрометцентре.