Свердловскую область целую неделю будет заваливать снегом

Частая смена циклонов с осадками ожидается в Свердловской области на текущей неделе, с 5 по 11 января. Регион окажется под влиянием сразу нескольких атмосферных вихрей, которые будут смещаться с севера и юго-запада, сообщили в Уралгидрометцентре.

Снежная неделя ожидает свердловчан.

Частая смена циклонов с осадками ожидается в Свердловской области на текущей неделе, с 5 по 11 января. Регион окажется под влиянием сразу нескольких атмосферных вихрей, которые будут смещаться с севера и юго-запада, сообщили в Уралгидрометцентре.

«Циклон над Коми сегодня перевалит уральские горы, открывая в своем тылу путь более холодному воздуху на север Свердловской области. Одновременно частный циклон, идущий со стороны Придонья на Южный Урал, заденет зоной небольших осадков крайний юг нашей области в первой половине предстоящей ночи и быстро уйдет на Западную Сибирь», — пояснили синоптики.

Согласно их прогнозу, в период с 8 по 10 января к Уралу подойдет еще один, более активный юго-западный циклон. Он принесет в Свердловскую область очередную волну снегопадов.