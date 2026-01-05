Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году

Наиболее ощутимый рост доходов прогнозируется у высококвалифицированных разработчиков ПО — по итогам 2025 года их средняя зарплата достигала около 284 тысячи рублей. Существенное увеличение заработков также ожидается у финансовых аналитиков с доходом порядка 117 тысяч рублей за прошлый год, специалистов по анализу данных и инженеров машинного обучения (около 247 тысяч рублей), экспертов в сфере кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).