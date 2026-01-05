Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году

Рост зарплат в России в 2026 году в основном затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, среди которых разработчики ПО, финансовые аналитики и дата-сайентисты. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
Наиболее ощутимый рост доходов прогнозируется у высококвалифицированных разработчиков ПО — по итогам 2025 года их средняя зарплата достигала около 284 тысячи рублей. Существенное увеличение заработков также ожидается у финансовых аналитиков с доходом порядка 117 тысяч рублей за прошлый год, специалистов по анализу данных и инженеров машинного обучения (около 247 тысяч рублей), экспертов в сфере кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).
Кроме того, аналитики отмечают значительный рост зарплат и в ряде рабочих специальностей. В их числе — сварщики, зарабатывавшие около 178 тысяч рублей по итогам прошлого года, токари высокой квалификации с доходом порядка 185 тысяч рублей, водители-дальнобойщики (182 тысячи рублей), крановщики и машинисты спецтехники (142 тысячи рублей), а также инженеры-строители и проектировщики, чья зарплата составляла около 107 тысяч рублей, передает РИА Новости.
В 2026 году россиян ожидают значительные повышения социальных выплат и зарплат, сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Повышение затронет также военные пенсии, выплаты членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.