«Мерседес» вылетел с дороги и загорелся под Ростовом, один человек погиб

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением из-за сильного дождя, после чего автомобиль съехал с дороги и загорелся. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области выясняют все обстоятельства произошедшего.