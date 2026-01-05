Ричмонд
«Мерседес» вылетел с дороги и загорелся под Ростовом, один человек погиб

В Ростовской области в аварии погиб 24-летний пассажир «Мерседеса».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП погиб 24-летний парень. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла вечером 4 января на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением из-за сильного дождя, после чего автомобиль съехал с дороги и загорелся. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области выясняют все обстоятельства произошедшего.

— В результате ДТП пассажир 2002 года рождения погиб на месте, пострадали водитель 2000 года рождения и пассажир 2002 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции Ростовской области также призвали водителей быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды: соблюдать скорость, дистанцию и требования ПДД.

