В Башкирии за прошлый год браконьеры добыли 20 лосей и 10 косуль

Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов в своем телеграм-канале рассказал, что по итогам 2025 года в Башкирии силовики совместно с инспекторами экологии провели более 3 тысяч рейдов. Всего проверку прошли 4 тысячи охотников со всей республики, было выявлено 100 нарушений правил охоты.
В прошлом году жители Башкирии незаконно добыли 20 лосей, 10 косуль и 6 кабанов. Признанным судом винновыми в браконьерстве оштрафовали на 5 млн рублей, взыскано уже более 4,6 млн рублей. Министр экологии Башкирии сообщил, что на данный момент в регионе идет сезон охоты на кабана, он продлится до конца февраля 2026 года. До конца января открыт сезон охоты на зайца, волка, лису, норку и куницу.
— С 1 января вводятся ограничения на загонные охоты и использование охотничьих собак для добычи кабана. Рекомендую всем охотникам соблюдать правила охоты, — написал министр экологии Башкирии.
