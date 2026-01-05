В Башкирии за прошлый год браконьеры добыли 20 лосей и 10 косуль

В прошлом году жители Башкирии незаконно добыли 20 лосей, 10 косуль и 6 кабанов. Признанным судом винновыми в браконьерстве оштрафовали на 5 млн рублей, взыскано уже более 4,6 млн рублей. Министр экологии Башкирии сообщил, что на данный момент в регионе идет сезон охоты на кабана, он продлится до конца февраля 2026 года. До конца января открыт сезон охоты на зайца, волка, лису, норку и куницу.