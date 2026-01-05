Стало известно, где купил билет тюменец, выигравший часть новогоднего миллиарда

«Счастливчик из Тюменской области выиграл 333 333 833 рубля — 333 333 333 рубля во втором туре розыгрыша и еще 500 рублей в последующих турах. Победитель приобрел билет, оказавшийся выигрышным, 27 декабря 2025 года в точке продаж “Столото”, располагающейся в ТЦ “Тюменский” по адресу Тюмень, улица Мельникайте, дом 126, корпус 3. Удачу победителю принесла продавец Валентина Халтурина», — рассказали URA.RU в компании.