Жена Бруклина Бекхэма публично похвалила его за отречение от родителей

«Так благодарна провести Новый год с этим потрясающим человеком», — заявила 30-летняя Никола Пельтц, отметив в посте 26-летнего мужа.
Эта публикация появилась на фоне новостей о разладе Бруклина с его знаменитыми родителями. По данным инсайдеров, проживающий в Нью-Йорке старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил об окончательном разрыве отношений с семьёй, заблокировав их в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бывшему футболисту сборной Англии, 50-летнему Дэвиду Бекхэму, было присвоено рыцарское звание. Церемония награждения прошла в Беркшире, где король Карл III лично вручил экс-полузащитнику знаки отличия.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.