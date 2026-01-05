Ричмонд
Жена Бруклина Бекхэма публично похвалила его за отречение от родителей

Американская актриса, дочь миллиардера Никола Пельтц публично похвалила своего мужа Бруклина Бекхэма за разрыв отношений с родителями. Девушка опубликовала фото с супругом в социальных сетях и отметила, что благодарна супругу. На снимке пара, одетая в непринуждённом стиле, обнимается и с тёплой улыбкой смотрит в объектив.

Источник: Life.ru

«Так благодарна провести Новый год с этим потрясающим человеком», — заявила 30-летняя Никола Пельтц, отметив в посте 26-летнего мужа.

Эта публикация появилась на фоне новостей о разладе Бруклина с его знаменитыми родителями. По данным инсайдеров, проживающий в Нью-Йорке старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил об окончательном разрыве отношений с семьёй, заблокировав их в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту сборной Англии, 50-летнему Дэвиду Бекхэму, было присвоено рыцарское звание. Церемония награждения прошла в Беркшире, где король Карл III лично вручил экс-полузащитнику знаки отличия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

