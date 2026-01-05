Ричмонд
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции

Житель Липецкой области выиграл в лотерею 100 млн рублей в День Конституции.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл в лотерею 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ «Столото».

«Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года», — рассказали организаторы.

День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

В «Столото» напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи — 100 миллионов рублей.

Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.