Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции

Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.