Спасаем остатки продуктов с новогоднего стола на балконе: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.
Чеканы.
улица Алеку Руссо, профессор Ион Думенюк, Георге Гимпу, Жинта Латинэ, Игорь Виеру, Илие Кошану, Иришилор, Михаил Садовяну, Мирча чел Бэтрын, Николае Милеску Спэтару, Николае Сулак, Петру Заднипру, Поенилор.
Рышкановка.
улица Алеку Руссо, Кукорилор.
