Омские заключенные собрали первый томатный урожай-2026

Овощи растут в теплице, и это не только томаты.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба омского УФСИН 4 января сообщила, что в ИК № 7 уже собрали первый в 2026 году урожай томатов. Это возможно благодаря имеющейся там теплице.

В ведомстве уточнили, что теплица построена из поликарбоната, ее полезная площадь составляет 150 квадратных метров. В ней поддерживают оптимальные для выращивания различных овощей температуру и влажность, а также обеспечивают стабильный полив.

«К оплачиваемому труду по уходу за посадками привлечен один осужденный. Первый урожай поступит в столовую учреждения для организации питания лиц, отбывающих наказание, а также будет реализован сотрудникам колонии и гражданскому персоналу», — добавили в пресс-службе.

Начальник колонии Сергей Ремнев уточнил, что в наступившем году планируется собрать две тонны томатов. По его словам, выращенные овощи поступят в кафе и магазин, работающие на территории самого учреждения, что позволит разнообразить меню осужденных.

Кроме того, он подчеркнул, что продукция ИК-7 востребована среди личного состава колонии, поскольку ее производят с соблюдением всех установленных норм под чутким контролем опытного персонала.

Ранее мы писали, что в Омске заключенные стали шить форму для сотрудников регионального СУ СКР.