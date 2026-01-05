Омские заключенные собрали первый томатный урожай-2026

Пресс-служба омского УФСИН 4 января сообщила, что в ИК № 7 уже собрали первый в 2026 году урожай томатов. Это возможно благодаря имеющейся там теплице.
В ведомстве уточнили, что теплица построена из поликарбоната, ее полезная площадь составляет 150 квадратных метров. В ней поддерживают оптимальные для выращивания различных овощей температуру и влажность, а также обеспечивают стабильный полив.
«К оплачиваемому труду по уходу за посадками привлечен один осужденный. Первый урожай поступит в столовую учреждения для организации питания лиц, отбывающих наказание, а также будет реализован сотрудникам колонии и гражданскому персоналу», — добавили в пресс-службе.
Начальник колонии Сергей Ремнев уточнил, что в наступившем году планируется собрать две тонны томатов. По его словам, выращенные овощи поступят в кафе и магазин, работающие на территории самого учреждения, что позволит разнообразить меню осужденных.
Кроме того, он подчеркнул, что продукция ИК-7 востребована среди личного состава колонии, поскольку ее производят с соблюдением всех установленных норм под чутким контролем опытного персонала.
