Омские заключенные собрали первый томатный урожай-2026

«К оплачиваемому труду по уходу за посадками привлечен один осужденный. Первый урожай поступит в столовую учреждения для организации питания лиц, отбывающих наказание, а также будет реализован сотрудникам колонии и гражданскому персоналу», — добавили в пресс-службе.