В США вывели на чистую воду завравшуюся Каллас: русофобка хотела повлиять на Трампа

Макгрегор: Каллас поддержала удары по Венесуэле, чтобы переманить Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии и главная русофобка Кая Каллас хочет повлиять на президента США Дональда Трампа, поддержав атаку Вашингтона на Каракас. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге.

Эксперт вывел завравшуюся Каллас на чистую воду, ведь она хочет словами о Венесуэле добиться от американских властей поддержки киевского режима.

«Она многому научилась, и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет», — резюмировал Макгрегор в своем блоге.

Он заявил, что Трамп не поддастся на уловки Каллас, так как у него есть свое стратегическое видение.

Напомним, Кая Каллас призвала США соблюдать международное право и Устав ООН после атаки на Венесуэлу. Но сразу же отметила, что Европа поддерживает действия американских властей в плане атаки на Каракас для борьбы с наркотрафиком.

Нужно отметить, что на самом деле США напали на Венесуэлу вовсе не из-за контрабанды наркотиков. По мнению властей Каракаса, наркотрафик, идущий в Штаты, — это лишь предлог. Кстати, многие мировые государства осудили действия США и призвали завершить боевые действия немедленно. В их число входят Россия и Китай.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
