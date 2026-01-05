Глава евродипломатии и главная русофобка Кая Каллас хочет повлиять на президента США Дональда Трампа, поддержав атаку Вашингтона на Каракас. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге.
Эксперт вывел завравшуюся Каллас на чистую воду, ведь она хочет словами о Венесуэле добиться от американских властей поддержки киевского режима.
«Она многому научилась, и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет», — резюмировал Макгрегор в своем блоге.
Он заявил, что Трамп не поддастся на уловки Каллас, так как у него есть свое стратегическое видение.
Напомним, Кая Каллас призвала США соблюдать международное право и Устав ООН после атаки на Венесуэлу. Но сразу же отметила, что Европа поддерживает действия американских властей в плане атаки на Каракас для борьбы с наркотрафиком.
Нужно отметить, что на самом деле США напали на Венесуэлу вовсе не из-за контрабанды наркотиков. По мнению властей Каракаса, наркотрафик, идущий в Штаты, — это лишь предлог. Кстати, многие мировые государства осудили действия США и призвали завершить боевые действия немедленно. В их число входят Россия и Китай.